Es geht nur um Wählerstimmen ...

Herr Landbauer, Sie und Ihre FPÖ kümmern sich nicht wie von Ihnen behauptet um Österreich und schon gar nicht, um die in größter Not befindlichen Menschen in der Türkei, in Syrien, in der Ukraine usw. Ihnen geht es mit Ihren "Sagern" nur um dadurch erhoffte Wählerstimmen. Besonders bedauerlich dabei empfinde ich die Zustimmung Ihrer Parteikollegen, leider auch in Oberösterreich, und die Gedankenlosigkeit so vieler Menschen in Österreich, die Ihnen laut Wählerstromanalyse "zujubeln". Herr Landeshauptmann Stelzer, wann beenden Sie endlich die Koalition mit dieser FPÖ und - Frau Landeshauptfrau Mickl-Leitner - ich hoffe, Sie "bedenken" bei der Vergabe der "Ressorts" an die Landesräte Landbauer und Waldhäusl, was Sie wahrscheinlich aufgrund des in Niederösterreich geltenden Proporzsystems grundsätzlich nicht verhindern können, die aktuellen Entgleisungen dieser führenden FPÖ-Politiker in Ihrem Land.





Hans Riedler, 4040 Linz