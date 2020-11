Es geht um das Gesamtwohl! Ich erlaube mir, meinen Hausverstand zu gebrauchen!

In Zeiten großer gesellschaftlicher Unsicherheit legt der brave Bürger die Ohren an und vertraut auf die da Oben. Die da Oben haben es auch nicht gerne, wenn ihr Tun und Lassen einer kritischen Betrachtung unterzogen wird. Zusammenstehen ist die Devise! Natürlich müssen wir zusammenstehen, dabei dürfen - ja, müssen wir unseren Verstand gebrauchen. Ich meine den gesunden Hausverstand und nicht ein Expertenwissen. Aktuell geht es um das, (fast) alles erschlagende Thema Corona:

Uns wurde in Zeiten, in denen die Infektionszahlen gegenüber dem derzeitigen Stand gering waren mit Nachdruck versichert, wie wichtig das Contact Tracing und die dazugehörige App sind. Jeder hat verstanden, dass die Warnung der beste Schutz vor der Ansteckung ist. Wie berichtet wird, ist das System der Nachverfolgung weitestgehend zusammengebrochen. Es ist richtig, dass man in wenigen Monaten keinen Intensivmediziner ausbilden kann, aber Leute, die Telefondienst beim Contact Tracing machen, schon. Dies tut man jetzt, innerhalb weniger Stunden gelingt das. Warum hat man hier nicht vorgesorgt in den Sommermonaten? Warum müssen dafür nun Gemeindemitarbeiter, Sachverständige von Behörden und weitere Personen, die auch in Ihren Institutionen dringend gebraucht werden, herhalten?





Dipl.-Ing. Gottfried Steinbacher - Ziviltechniker, 5303 Thalgau