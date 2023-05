Es geht um das Wie und Wo der Schutzbauten in den Tauerntälern

Zu den Berichten "Schutzbauten nur in Tauerntälern möglich" (22. 5. 2023) und "Naturschützer kritisieren Staubecken in den Tauerntälern" (25. 5. 2023):

Nach den Erfahrungen des Hochwasserereignisses von 2021 müssen weitere Maßnahmen gesetzt werden, das zumindest scheint allen klar zu sein. Die Politiker und Experten des Landes Salzburg sagen, der Bau von Rückhaltebecken in den Tauerntälern sei alternativlos. Auf der anderen Seite behaupten die Naturschutzvereine, es gäbe alternative Lösungen. Wer hat also recht?

Man kann sich auf jeden Fall darüber wundern, wenn zuerst kolportiert wird, man brauche 10 Millionen m³ Retentionsvolumen in den Tauerntälern für einen funktionierenden Hochwasserschutz, und weniger als ein Jahr später sollen es 7 Millionen m³ auch noch tun. Und eines auch noch: Die Experten waren sich 2008 und 2014 noch sicher, dass das 1,7-Millionen-m³-Retentionsbecken in Mittersill die Stadt hochwassersicher macht. Von 1,7 Millionen m³ im Salzachtal auf 10 Millionen m³ in den Tauerntälern? Das ist schon ein großer Schritt, Klimawandel hin oder her!

Man muss sich zudem einmal genau überlegen, welche Auswirkungen mit den geplanten Rückhaltebecken einhergehen. Sie sollen ja alle im Nationalpark Hohe Tauern gebaut werden, zum Teil sogar in der Kernzone. Der Bau selber ist das eine. Der wird wohl zwei Jahre dauern, die Straßen und Brücken, die dort hinführen, müssen zuerst einmal ausgebaut werden, breiter und besser befestigt. In den Tälern drinnen braucht es eine gewaltige Baustellenmaschinerie, Steinbrüche bzw. Aufbereitungsanlagen etc. Und allen schönen Versprechungen zum Trotz: Dass z. B. ein bis zu 13 m hoher Staudamm, der den Blick von der Hölzlahneralm ins Talinnere versperrt und bei dem eine Tauernache dann durch eine fast 100 m lange Betonröhre hindurchfließt, wie eine "natürliche Schotterablagerung" aussieht, kann man sich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und das gleich hinter unseren weltberühmten Krimmler Wasserfällen?

Der Bau ist aber nur das eine. Denn über 150.000 m³ an Geschiebematerial können sich lt. Prognosen im Hochwasserfall ablagern. Man kann sich leicht ausrechnen, dass es dafür monatelangen Lkw-Verkehr benötigt, um die Rückhaltebecken auszuräumen. Und wohin mit dem ganzen Material? Geht es dann gleich weiter und man errichtet große Deponien weiter drinnen in den Tauerntälern oder Geschiebesperren entlang der Achen? Man braucht die Rückhaltebecken eh nur alle 15 Jahre für zwei Tage, sagen jetzt wieder die Experten, statistisch gesehen zumindest sei das sicher. Ist das so? Und kann ein Almboden oder ein Moorgebiet danach überhaupt wiederhergestellt werden? In Wahrheit steht man vor einem Dilemma.

Und das alles im Nationalpark, unserer wertvollsten Kultur- und Naturlandschaft! Wo doch der Klimawandel, der die Ursache dieser Schutzbauten sein soll, möglicherweise das Skifahren in 20 oder 50 Jahren stark einschränken wird. Was haben wir dann noch an Strahlkraft für unsere viel geschätzten Touristen anzubieten? Besteht bei der ganzen Sache nicht die Gefahr einer dauerhaften Entwertung der Nationalparkregion Oberpinzgau?

Niemand, weder die Naturschutzorganisationen noch der Wirt des Krimmler Tauernhaues, stellt zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Frage. Es geht aber um das Wie und um das Wo. Es ist wohl das Mindeste, was man verlangen kann: Eine zu 100% transparente Vorgangsweise durch die verantwortlichen Stellen und eine zu 100% unabhängige Prüfung aller alternativen Möglichkeiten sowie des erforderlichen Umfangs der geplanten Maßnahmen!

Dr. Gerhard Steger da Hora, 5723 Uttendorf