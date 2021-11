Es geht um die ganze Gesellschaft

Montagmorgen habe ich in den "Salzburger Nachrichten" gelesen, dass die Menschenansammlungen gegen die Coronamaßnahmen auch vor den Salzburger Spitälern stattfinden sollen. Und dass man darüber nachdenkt, wie man diese verhindern kann. Entsetzlich: In den Spitälern kämpfen Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger um das Überleben von an Corona Erkrankten, besonders oft Nichtgeimpfte, draußen protestieren Chaoten und Chaotinnen gegen … ja wogegen eigentlich?

Noch alle Impfgegner waren mehr als froh, wenn sie bei einer Infektion ein Bett und entsprechende Behandlung und Pflege bekommen haben. Wann werden endlich alle verstehen, dass die Pandemie nur gemeinsam überwunden werden kann und dass es schon lange nicht mehr um individuelle, egoistische Befindlichkeiten, sondern um das gesellschaftliche Ganze geht.



Gerhard Ch. Kuppelwieser, BA MSSc, 5302 Henndorf