Es geht um die Kinder!

Reaktion auf "Ja - es gibt uns!" (Leserbrief, 30.1.2021)

"Hoffentlich kommt der Tag, an dem man sich auch für uns interessiert!" ist nicht nur in Coronazeiten das was wir Pädagog/-Innen uns denken! Wir haben dauerhaft mit Rahmenbedingungen zu kämpfen. Veränderungen davon? Keine Chance! Stattdessen wird immer mehr verlangt - mehr, was eher an einen Bürojob erinnert als an pädagogische Arbeit. Komisch, wo sind all die Absolventinnen mit der Liebe zum Beruf? Wahrscheinlich in einem Beruf in dem man sich nicht täglich einer solchen Lautstärke aussetzt, sich nicht am Heimweg schon wieder Gedanken macht, weil man weiß, dass man 25 Kindern nicht gleichzeitig gerecht werden kann. Nicht in die Schublade des "Nur Spielen's" gesteckt wird. Jammern? Gilt nicht - wir lieben unsere Berufung - aber die "braven Kindergärtner/-Innen" die "JA" und "AMEN" sagen sind wir schon lange nicht mehr! Wenn mir zwei Dinge noch mehr bewusst geworden sind, dann folgende: Wir sind wichtiger für alle denn je. Eine Gruppe von maximal 18 Kindern wäre kindgerechter. Kindgerecht - darum gehts! Alle die sich jetzt denken "Diese KindergärtnerInnen schon wieder" lade ich gerne ein, mich einen Tag zu vertreten! Dieser Brief geht an alle Zuständigen der Politik, welche endlich etwas verändern müssen. Wofür seid ihr in eurer Position? Es sind die Kinder der Zukunft um die es geht!





Anja Brunauer, 5431 Kuchl