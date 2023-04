Es geht um die ober- oder unterirdische Variante des S-Link

Die Kritik am geplanten S-Link ist ja keine generelle Ablehnung der Verlängerung der Lokalbahn. Pro und Kontra S-Link bezieht sich ja auf die Varianten oberirdisch oder unterirdisch. Also lieber oben in der Sonne oder unten im Betontunnel, lieber oben offen als unten versteckt, lieber oben Sightseeing als unten Nightseeing. Es gibt in Europa genügend Beispiele moderner, attraktiver Regionalbahnsysteme, die auch altstadtkompatibel sind. Sie müssen, auch was die jahrzehntelange finanzielle schwere Belastung des Landes Salzburg durch die unterirdische Variante betrifft, endlich verantwortungsbewusst evaluiert werden.



Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos