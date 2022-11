Selbst als außenstehende Pensionistin mit 85 Jahren erlebe ich, mit welcher Begeisterung und Wertorientierung in der Schwarzstraße "Schule gelebt" wird. Gerade die junge Generation hat seit März 2020 sehr viel auf sich genommen, um uns Älteren ein sicheres Leben zu erlauben. Wir hinterlassen unserer Jugend riesige Schuldenberge und nun verwehren wir ihr eine wertvolle Ausbildung, die ihr Leben prägt. Ich fordere sämtliche Verantwortlichen auf, alles zu tun, um die Volksschule in der Schwarzstraße zu erhalten. Denn es geht um die Zukunft der Kinder. Koste es, was es wolle!



Karin Tichy, 5020 Salzburg