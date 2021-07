Wir können uns den Worten von Frau Dirninger nur anschließen, wenn sie in ihrem Leserbrief vom 10. Juli titelt "Es geht um die Zukunft unserer Kinder".

Wir würden sogar sagen "Es geht um die Zukunft unserer Gesellschaft". In diesem Sinne können wir Frau Dirningers Plädoyer für die Wichtigkeit einer pädagogisch wertvollen Kindergarten-Arbeit nur unterstreichen.

Auch unsere beiden Kinder haben ihre Kindergarten-Zeit in Bergheim sehr genossen - Dank kompetenter, engagierter, herzlicher Pädagoginnen, denen es jeden Tag aufs Neue gelingt, im Kindergarten einen Ort der sozialen Begegnung, des Voneinander-Lernens, der Kreativität kurzum: der spielerischen Vermittlung von Wissen und Werten zu schaffen.

In diesem Umfeld konnten unsere Kinder sprichwörtlich "wachsen" - sowohl in kognitiver als auch in sozio-emotionaler Hinsicht. Vielen Dank dafür!

Fam. Vilsecker, 5020 Salzburg