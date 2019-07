Es geht um die Zukunft unseres Planeten Erde

Zum Interview mit Spar-Chef Gerhard Drexel (SN vom 13. 7.):

Wenn man das Interview mit Herrn Drexel liest , könnte einem Angst und Bange werden um die Zukunft unseres Planeten Erde. In Brasilien werden jetzt schon Jahr für Jahr Million Hektar Regenwald gerodet, um Agrarflächen zu gewinnen auf denen genmanupulierter Soja und Mais für den Weltmarkt angebaut wird. Und ein Freihandelsvertrag mit diesen Staaten würde das noch beschleunigen.

Bis 2022 soll eine Regenwaldfäche von der Größe Deutschlands abgeholzt werden, um Platz für Rinder und Soja bezw. Mais zu schaffen. Aber auch die deutsche Autoindustrie profitiert von diesem Deal. Also grob gesagt, wir Europäer schicken

Autos zollfrei nach Südamerika, und bekommen dafür im Gegenzug billiges Rindfleisch und Gen-Gedreide. Also eine reine Win-win-Situation für die Autoindustrie in Europa und die Agrarindustrie in Brasilien, aber eine Kathastrophe ungeahnten Ausmaßes für das Klima und die Menschheit. Deshalb meine Frage: Wer handelt solch lebensbedrohliche Verträge für das Klima aus?

Sind die Beschlüsse der Weltklimakonferenzen von Kyoto bis Katowice nur bedrucktes Papier und für niemanden bindend?

Solch weitreichende Verträge gehörten unbedingt einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen bevor sie unterzeichnet werden dürfen.

Darum mein Appell an die verantwortliche Politik in Österreich und Europa : Im Sinne einer verantwortungsvollen Klimapolitik - ratifizieren sie den Mercosur-Freihandelsvertrag nicht.



Franz Rinnerthaler, 5325 Plainfeld