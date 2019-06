Es geht um ein Miteinander!

Sehr geehrter Herr Richard Wiens, Ihren Leitartikel vom 6. Juni zur versenkten Steuerreform aufgrund der Ibiza-Affäre kann ich nicht unkommentiert lassen. In einem wesentlichen Punkt muss ich Ihnen ganz entschieden widersprechen. Das "Sicherheitsgefühl" der österreichischen Bevölkerung wurde durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ keineswegs "erhöht", ganz im Gegenteil. Durch bewusstes Schüren irrationaler Ängste ist es der Regierung Kurz/Strache gelungen, ein Klima des Hasses zu erzeugen gegen geflüchtete Menschen aus Todeszonen. Da lobe ich mir die neue Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die bereits in ihrer ersten Ansprache nicht nur die Österreicherinnen und Österreicher, sondern auch "alle in Österreich lebenden Menschen" begrüßt und damit aufgezeigt hat, dass es nur um ein Miteinander und nicht um ein Gegeneinander gehen kann. Es ist zu hoffen, dass die Ibiza-Affäre wenigstens manchen Wählerinnen und Wählern der FPÖ die Augen geöffnet hat, welcher Ungeist hinter der versprochenen "Politik für den kleinen Mann" versteckt ist. Die Wahl im Herbst wird es zeigen, wie lernfähig wir sind.





Mag.a Irmgard Kogler, 5020 Salzburg