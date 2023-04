Es geht um mehr als um "Abfederung"

Die Schlagworte in der aktuellen politischen Diskussion zum Thema Armut sind: "Abfederung, Schirm, Netz, Zuschuss, Ausgleich …" Das klingt in den Ohren Betroffener allzu oft wie eine leere Hülse. Ich erlebe bei ArMut teilen täglich viele arme Menschen in Salzburg, bei denen sich Sorge und Angst breitmachen, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können.

Die gerade veröffentlichten Statistiken bestätigen neuerlich: Es sind Alleinerzieherinnen, Kranke, Migranten/-innen, schwer Vermittelbare, Einsame, Mittellose u. a. Wir alle versuchen unser Bestes zu tun, um diesen Menschen zu helfen.

So wie ich spüren vermutlich viele Menschen, dass es bei der Abschaffung von Armut um mehr geht als um eine "Abfederung". Wir wollen eigentlich ein gewisses Niveau von Gleichheit auf Augenhöhe. Wir wollen ein Netz und keine Schere zwischen Arm und Reich.

Es geht darum, die Kräfte zu bündeln - auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen -, die sich für Menschen am Rand der Gesellschaft einsetzen, um, wie es Papst Franziskus formuliert, "mit offenen Herzen die Welt zu verändern".





Thomas Neureiter, ArMut teilen - Salzburg-Mülln