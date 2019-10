Es gibt Alternativen zum Wahlplakat

Zum Leserbrief "Sind Wahlplakate notwendig?" (SN vom 1. 10.):

Aus Sicht von Jugendlichen können wir sagen, dass Wahlposter nicht von immenser Bedeutung sind, da man durch das Internet und Fernsehen ausreichend informiert wird. Vor allem in den sozialen Medien wird von den verschiedenen Parteien stark geworben. So ist auf Instagram jeder fünfte Post eine Werbeschaltung. Während des Wahlkampfs ist fast jede Werbung von einer Partei, die mit irrwitzigen Sprüchen, Bildern oder Reden die Aufmerksamkeit der Benutzer erkämpfen will. Man kann davon ausgehen, dass nicht jeder darauf klickt, doch im Unterbewusstsein wird alles gespeichert und man merkt später nicht, wie sehr man dadurch beeinflusst wurde. In unserer Generation wird auf Wahlplakate daher wenig Wert gelegt, da es bessere Alternativen gibt.





Philipp Moser, Alexander Liska, 5202 Neumarkt