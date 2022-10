Nur elektrisch betriebene Pkw auf den Gaisberg fahren zu lassen war goldrichtig. Auch wenn nun Besitzer von Verbrennern (wie Herr Bernhard Laimer am 19. 10.) meinen, dass Mittelklasse-E-Pkw so teuer sind. Es gibt auch günstigere E-Autos, nicht mit 280 kW und mehr als 2000 kg. Betrachtet man den Betrieb eines E-Autos über acht Jahre, sind diese Kfz über die Zeit billiger als Verbrenner. Auch bei Spritpreis von 1,25 Euro. Eine fünfköpfige Familie kann auch in einem E-Auto überall hinfahren.

Wenn mein 2018 gekauftes E-Auto 2026 den Betrieb einstellt (was ich nicht annehme, aber bis dahin habe ich Garantie!), wird mich jeder gefahrene km unter 0,30 Euro gekostet haben! Und was Gabriela Heimhofers Lamento (19. 10. 2022) angeht, dass E-Autos jede Menge Strom verbrauchen: Mit der Energie eines einzigen Saunabesuchs über zwei Stunden fährt mein Stromauto etwa 125 km. Das entspricht in Litern Superbenzin etwa 1,6 Litern!

Dass Frau Heimhofer einen Pkw fährt, der mit 1,3 Litern Benzin auf 100 km auskommt, bezweifle ich. Also was spricht gegen die Anschaffung eines Elektroautos? Es muss ja kein schweres Fahrzeug mit großem Akku sein. Reichweiten um die 300 km sind absolut alltagstauglich. Und die Infrastruktur ist ziemlich gut in Österreich.

Auf zum Stromautohändler! Dann dürfen Sie nächstes Mal auch auf den Gaisberg fahren. Die Wanderer werden es ihnen danken, da aus einem nicht vorhandenen Auspuff auch kein Gestank herauskommt.







Hans Drescher, 8753 Fohnsdorf