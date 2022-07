Es gibt auch Lichtblicke

Herr Hödlmoser, herzlichen Dank für Ihren positiv stimmenden Standpunkt. Ja, jede und jeder kann was tun, und das macht oft sogar Spaß!

Ich erledige sämtliche "normale" Fahrten mit dem E-Bike (mit 60 darf man das),

also ins Büro, einkaufen, Besuche, ...

Im Monat sind das rund 250 Kilometer, für die mein Auto nicht in Betrieb genommen wird. Rad fahren macht Spaß (vor allem wenn man an den Tankstellen vorbeifährt) und tut Körper und Seele gut.

Und heute fahre ich mit dem Autoreisezug auf Urlaub, eine Premiere!

Jede und jeder kann was tun und es tut auch noch gut!



Gabriele Roßik, 8605 Kapfenberg