Es gibt eben keinen Grund für Optimismus!

Ich muss mich mit Verlaub schon über den "optimistischen" Leitartikel von Andreas Koller vom 28.12.2019 wundern, in welchem Christine Lagarde und Greta Thunberg als Panikmacherinnen bezüglich der Weltklimaproblematik bezeichnet werden. Seit 30 Jahren warnen Wissenschaftler vor der drohenden bzw. schon eingetretenen Klima-Apokalypse. Und was ist geschehen? Von Klimakonferenz zu Klimakonferenz werden Maßnahmen verschoben, mit Quoten gehandelt bzw. der Klimawandel negiert. Und wenn ich lese, der Klimawandel "bereite den Österreichern persönlich zu 2/3 keine nennenswerten Sorgen", so ist das in der Tat Naivität, denn der Klimawandel macht nicht Halt vor unseren Grenzen bzw. vor unserem Tellerrand. Allen EU-Erfolgen zum Trotz: Solange Klimakatastrophen nicht in massivem Ausmaß bei den Menschen direkt ankommen, besteht bei der Menschheit kein Handlungsbedarf. Sie können, verehrter Herr Koller doch nicht an die "menschliche Vernunft" glauben, wenn maßgebliche Vertreter der Menschheit immer wieder die gleichen Fehler machen, s. Wettrüsten, Leugnung des Klimawandels, Raubbau an der Natur, Ausbeutung der Massen - dazu gehört auch Massentierhaltung - Terrorismus und nationale Interessen, kurz der Verlust der Ehrfurcht vor dem Leben ganz allgemein. Und es geht nicht nur um uns, um uns Österreicher, um uns Europäer, es geht um alle Menschen, um den Planeten, um alle Kreatur. Es blutet mir das Herz, wenn ich nur z.B. in Nairobi 60 000 Kinder auf der Straße um ihr Leben kämpfend weiß und wenn ich mir allein die Waldbrände in Australien und Brasilien anschaue, die mit tausendfachem Leid einhergehen. "Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will." Diesen Satz von Albert Schweitzer sollte sich jeder Mensch zu Herzen nehmen. Die Weltgemeinschaft muss zu einem fundamentalen Umdenken gelangen und jeder einzelne zu einem In-sich-gehen, zu einem umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil. Die Menschheit wird leider erst dann zur Vernunft kommen, wenn ihr das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Hals steht. Wir schaffen es ja noch nicht einmal die Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten, eine geordnete Mülltrennung vorzunehmen und zu den Feiertagen uns einigermaßen maßvoll zu verhalten. Greta Thunberg hat Recht, wenn sie sagt: "Ich will, dass Ihr in Panik geratet!". Die Menschheit fährt sich selbst und die Welt an die Wand, wenn Wirtschaftssysteme rein auf Gewinn ausgelegt sind und sich jeder selbst der Nächste ist. Die Menschheit ist konfrontiert mit einer noch nie dagewesenen Bedrohung für das Leben und Überleben auf der Erde. Und diese grundlegenden Zukunftsfragen dulden keinen Aufschub mehr, sondern fordern sofortiges gemeinsames internationales solidarisches Handeln. Umweltschutz, Armutsbekämpfung und der Einsatz für Menschenwürde, gepaart mit Toleranz und Respekt - im Kleinen wie im Großen - gehören untrennbar zusammen. Und die Menschheit kann nur über Gebote, Verbote und über Geld zu ihrem Glück gezwungen werden. Und es ist die Aufgabe von unseren Gesellschaften, das wieder gut zu machen - zumindest es zu versuchen - was wir in Jahrhunderten an Ausbeutung verbrochen haben. Auch in unserem eigenen Interesse. Und auch wenn jeder Beitrag noch so klein ist, ist er doch in der Summe sehr bedeutend.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Neues Jahr!





Dr. Christian Steffens-Krebs, 9470 St. Paul