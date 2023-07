Es gibt genügend Rastplätze, um Müll zu entsorgen

Zum Müll an den Autobahnen: Mir wird es ein ewiges Rätsel bleiben, was sich Menschen dabei denken, wenn sie ihren Dreck und Abfall einfach aus dem Auto werfen, so nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn"! Es gibt genügend Rastplätze und Autobahngaststätten, wo man seinen Müll ordnungsgemäß in die dort überall aufgestellten Mülltonnen entsorgen kann. Die Asfinag - ein regierungsnahes Unternehmen - muss um viel Steuergeld jährlich bis zu 7,9 Millionen Kilo Müll einsammeln und das ist - im wahrsten Sinne des Wortes - hinaus geschmissenes Volksvermögen.

Josef Blank, 5061 Elsbethen