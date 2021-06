Es gibt genug andere Probleme

Die Absicht bestimmter Kreise, Straßen und Plätze in Salzburg umzubenennen, muss man als überflüssigen und nicht zu Ende gedachten Aktionismus bezeichnen. Das Wirken und die Leistungen der Herren Herbert von Karajan, Prof. Ferdinand Porsche, aber auch von Karl Heinrich Waggerl und Tobi Reiser finden größte Anerkennung bis in unsere Tage. Prof. Porsche hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, lange bevor er Aufträge des "Dritten Reichs" annahm, auf dem Automobilsektor großartige Leistungen vollbracht, und der Name Herbert von Karajan ist untrennbar mit der weltweit anerkannten Musikkultur von Salzburg verbunden. Die Löschung ihrer Namen aus dem Straßenbild unserer Stadt ist also "entbehrlich" und täte ihrem Verdienst keinen Abbruch.

An ihre Grenzen stößt die Idee dort, wo z. B. konsequenterweise der Name Porsche aus dem Namen eines der weltgrößten Automobilhandelsunternehmen mit Sitz in Salzburg oder aus dem Namen einer berühmten Automobilmarke entfernt werden sollte. Also: was soll's? Und was ist mit den tausenden ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, von denen vielleicht viele dem Nazi-Gedankengut näher standen als Porsche, Karajan und Co., aber eben keinen Prominenten-Status erreichten? Nach dem Krieg wurden sie "entnazifiziert" (was für ein Wort) - man benötigte ja bei den anstehenden Wahlen ihre Stimmen.

Die Eiferer, die sich für die Namensänderungen in Salzburg stark machen, sollten ihre Energie lieber der Lösung von Problemen, die uns wirklich plagen widmen - es gibt genug davon!

Gerald Gießwein, 5020 Salzburg