Es gibt im Leben Richtlinien

Mit Kopfschütteln höre und lese ich die absurde Diskussion bezüglich der Kleiderordnung in der Schule.

Leider wird immer sofort gegengesteuert, ohne dass man sich vorher die Sachlage genauer anschaut und dann mit Hausverstand agiert. Ich finde, dass sich der Lehrkörper Respekt verdient hat und man sich auch angemessen benehmen kann - dazu zählt für mich auch ordentliche Kleidung, der Schule entsprechend.

Die "Anordnung", mit einem XXL-T-Shirt bedeckt zu werden, befürworte ich schon, man hat ja vorher die Wahl und braucht nicht provokanterweise mit sehr knappen Hotpants und T-Shirts (die eher ins Schwimmbad passen) zur Schule gehen.

Liebe Direktorin der genannten Schule - es tut mir leid für Sie, dass interne Elternbriefe einfach weitergeleitet werden und Ihnen der Bildungsdirektor und mehrere Eltern derart in den Rücken fallen. Zumindest wissen wir alle, dass genau diese Leute am meisten aufbegehren, sollten Fotos etc. von ihren halbnackten Sprösslingen im Internet oder in der Öffentlichkeit auftauchen.

Unsere vier Kinder werden erzogen, dass sie die Verantwortung für ihr Handeln selber übernehmen müssen und es im ganzen Leben immer wieder Regeln und Richtlinien gibt, an die man sich einfach zu halten hat. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb funktioniert unser Zusammenleben sehr gut.

Für uns alle würde ich mir wünschen, dass man sich wieder mit mehr Respekt begegnet, nicht immer alles zerklauben muss und es auch einfach mal gut sein lassen kann.



Annemarie Schwaiger, 5020 Salzburg