Es gibt keine Alternative zur Windenergie

Landesumweltanwältin Dr. Schaufler hat auf meinen Leserbrief geantwortet (SN-Lokalteil vom 29. April 2022), wofür ich mich bedanke. Zu der von ihr kritisierten Windenergie in Salzburg hat sie aber leider keine Alternativen vorgeschlagen, vermutlich weil es im Winterhalbjahr keine sauberen Alternativen gibt. Frau Dr. Schaufler schreibt hingegen über die großen Eingriffe durch Windräder in die Natur - ohne diese konkret zu benennen. Eine große Bedrohung der Vögel ist es nicht, das ist schon geklärt. Der teilweise Ausbau von Straßen zur Erschließung? Mit dem Zubau von weniger als 1% der Forststraßen könnte man sehr viele Windräder erschließen (große Straßenbauten sind aufgrund der dann fehlenden Wirtschaftlichkeit ohnehin nicht möglich). Aber ja, das kann ein Eingriff sein, ebenso wie die Fundamente der Windräder und Stromleitungen. Örtlich werden auf einigen Hektar Fläche Tiere und Pflanzen beeinträchtigt werden (dafür gibt es üblicherweise Ausgleichsmaßnahmen). Aber was ist das im Vergleich zu einem Temperaturanstieg um 3° oder womöglich 5° auf 715.000 ha Landesfläche mit gravierendsten Auswirkungen auf alle Pflanzen und Tiere, die Nahrungsmittelproduktion, Forstwirtschaft, Tourismus, unsere Gesundheit etc.?

An den Anblick der Windräder werden wir uns gewöhnen. Vielen gibt ihr Anblick ein gutes Gefühl von sauberer Energie, Energiesicherheit (gemeinsam mit unseren Pumpspeicherwerken) und Unabhängigkeit von Despoten aller Art. Was sind also die großen Probleme?

Weiters weist Frau Dr. Schaufler darauf hin, dass sie nur aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags gegen jeden vorgeschlagenen Windenergie-Standort kämpft. Warum hat dann ihr Vorgänger Dr. Wiener in seiner Zeit als Landesumweltanwalt gesagt, er würde drei von vier der bereits damals diskutierten Standorte mit Ausgleichsmaßnahmen akzeptieren?

Selbstverständlich muss die Wirkung von Windrädern auf die Natur in UVP-Verfahren geprüft und abgewogen werden. Und manche Standorte werden dadurch ausgeschieden. Nicht akzeptieren kann ich aber die pauschale Ablehnung aller Standorte und diese pauschale Weigerung wird rechtlich auch nicht halten. Die Gefahr besteht aber, dass auch bestens geprüfte und rechtskonforme Projekte durch jahrelange erfolglose Einsprüche aufgrund der Verzögerungen zu Fall gebracht werden. Hier hoffe ich auf gesetzliche Änderungen im Instanzenzug, die gerade von Frau BM Dr. Gewessler vorbereitet werden.

Eine Bemerkung noch zum Alpenverein. Für Bergbegeisterte ist die Klimaerwärmung mit dem Auftauen des Permafrostes (massive Zunahme von Steinschlag), dem ausbleibenden Schnee, der Schädigung der Wälder etc. eine viel größere Bedrohung als der Anblick von Windrädern. Skilifte lassen sich auch mit besserem Gewissen benutzen, wenn ihr Strom nicht aus Kohlekraftwerken kommt (so wie heute). Bitte, liebe Alpenvereinsmitglieder, protestieren Sie gegen die windkraftfeindliche Haltung einiger AlpenvereinsfunktionärInnen.



Mag. Rudolf Frauenschuh, 5101 Bergheim