Es gibt keine Sicht über den Tag hinaus

Eigentlich war es abzusehen: In Salzburg geht einfach nichts mehr! Nachdem es mithilfe einer massiven Medienkampagne gelungen ist, den Garagenausbau zu verhindern, den übrigens am wenigsten die in der Volksabstimmung befragten Stadt-Salzburger selbst gebraucht hätten - ich übrigens auch nicht -, geht es jetzt dem "S-Link" an den Kragen.

Der Ausbau der Garage wäre für diejenigen Besucher Salzburgs gut gewesen, die aus dem Umland, aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland - vor allem aus Deutschland, insbesondere aus Bayern - anreisen, um das großartige Kulturangebot Salzburgs, ja die Stadt Salzburg selbst als Gesamtkunstwerk zu genießen, und die dabei einen erheblichen Beitrag zum Wohlstand der Salzburger Bürger - auch der Verhinderer - leisten.

Übrigens lassen diese Besucher auch viel Geld in den Salzburger Geschäften, Gaststätten und Hotels und tragen damit maßgeblich zum Geschäftserfolg der Salzburger Wirtschaft bei.

Jetzt sind also wieder Menschen, Betriebe etc. von den notwendigen Baumaßnahmen betroffen, und natürlich kostet das Projekt Steuergeld. Und dann gibt's da noch geologische Bedenken usw., und womöglich wird irgendwo ein Laufkäfer gefunden, der geschützt werden muss.

Hätten die in den 60er und 70er Jahren in der Bundeshauptstadt Wien verantwortlichen Politiker auf all die Bedenken so reagiert, wie jetzt die Salzburger Politik, dann hätte Wien bis heute keine U-Bahn.

Immerhin fast 70 Jahre nach Paris wurde 1969 der Bau der ersten Linie der Wiener U-Bahn in Angriff genommen. Der damalige Bürgermeister Bruno Marek und sein Nachfolger Felix Slavik haben sich durch die vielseitigen Bedenken und Einwände nicht irritieren lassen und die Sache bei mindestens ebenso schwierigen geologischen Gegebenheiten und zeitweiligen erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen für zahlreiche Betriebe durchgezogen. Wäre Wien heute ohne U-Bahn denkbar?

Eine Sicht über den Tag hinaus, eine Beurteilung von Projekten nach dem Grundsatz des Gemeinwohls, dessen, was die Engländer "common sense" nennen, fehlt sowohl den Verhinderern und Besserwissern als auch den Politikern, die eigentlich gewählt wurden, um Entscheidungen zu treffen, die der Gesamtheit der Bevölkerung dienen. Aber natürlich müssen die Oppositionsparteien gegen alles sein, denn sonst wären sie ja nicht "Opposition" und in den jeweiligen "Koalitionen" herrschen ebenfalls überwiegend Gedanken von Opportunität und Feigheit.

Unsere Kinder und Enkelkinder werden diese Art von Politik büßen müssen - eine Schande!

Dr. Gerhard F. Huber, 5020 Salzburg