Es gibt noch viele Freitags-Ziele in Salzburg

Die Jungen wissen offenbar besser als viele Ältere, dass es besser ist, jetzt in Maßnahmen für den Klimaschutz zu investieren, als später unter den Folgen der Erderwärmung zu leiden und Strafzahlungen wegen verfehlter Klimaziele zu leisten. Das wäre nicht nachhaltig. Deshalb demonstrieren sie heute für eine erstrebenswerte Zukunft. Für Klimaschutzaktivisten/-innen herrscht in Salzburg auch weiterhin kein Mangel an lohnenden Zielen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Zu diesen gehört der S-Link als erster Schritt zum (teilweisen Wieder-)Aufbau eines Netzes aus regionalen Bahnlinien als Alternative zum Auto.





Peter Kemptner, 5020 Salzburg