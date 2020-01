Es gibt sie doch noch, die Engel

Es ist Donnerstag, 16.30 Uhr. Mein Mann kommt ins Zimmer mit der Meldung, dass irgendetwas mit dem Heißwasser nicht in Ordnung ist und verschwindet im Keller. Bald verkündet er, dass die Heizung nicht funktioniert, was man schon merken konnte, da es in der Küche nicht mehr angenehm warm war.

Was tun? Installateur anrufen. Andy, der in Adnet angestellt ist, hat einen wichtigen Geburtstagstermin, wo er pünktlich erscheinen sollte. Aber siehe da, er kommt mit Patrik und versucht, den Fehler zu beheben. Nach einiger Zeit teilt er mit, dass er da nichts machen kann. Wie müssen wir weiter reagieren?

Da bleibt nichts anderes übrig, als morgen bei der Firma Bösch anzurufen und zu hoffen, dass jemand die Angelegenheit reparieren kann. Und dann ein Anruf von Herrn Seebacher, dem Chef von Andi und Patrik (er ist der Sohn von Herrn Seebacher). Herr Seebacher sagt, er müsse noch seine Runde machen und würde dann noch am Abend bei uns aufkreuzen. Und tatsächlich kommt er um 19 Uhr. Er macht, was gemacht werden muss, arbeitet für uns Laien in unbeschreiblicher Intensität mit Werkzeug und dem Handy und tatsächlich gelingt es ihm, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Fast zwei Stunden ist er tätig, dann haben wir wieder die Aussicht auf eine warme Stube.

Da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen. Wir sind noch immer ganz begeistert von dieser Hilfsbereitschaft! Vielen, vielen herzlichen Dank!

Ja es gibt Sie noch, die Engel!

Werner Engl, 5020 Salzburg