Es gibt zu wenige kleine Wohnungen

Zum Thema Einbürgerung von Flüchtlingen darf Österreich stolz sein. Mich als Österreicher betrifft aber die andere Seite. In meiner Gemeinde, in der ich mit meiner Frau acht Jahre gelebt habe, finde ich seit dem Tod meiner Frau vor vier Monaten keine kleine Wohnung, wie ich sie als Witwer brauche.

Der zuständige "Ausländer-Beauftragte" hat sich bemüht, die meisten Möbel meiner jetzt viel zu großen Wohnung an Zugereiste zu vermitteln, die immer noch Aufnahme finden. Für einen Platz in einem Heim für "betreutes Wohnen" bin ich noch zu gesund. Dafür müsste man mindestens die Stufe C erfüllen, also überhaupt nicht mehr ohne fremde Hilfe leben können. Darauf wird streng geachtet.

Auf dem freien Markt ist es für die meisten Menschen aber zu teuer. Diesbezüglich ist wohl Handlungsbedarf gegeben, weil es kleine Wohnungen eben nicht genügend gibt. Selbst wenn man noch allein zur Toilette gehen kann, gibt es bei vielen älteren Menschen Krankheiten, die ständiger Beobachtungen bedürfen, aber nicht schon ins Krankenhaus gehören.

Walter Settari, 5101 Bergheim