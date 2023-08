Es gibt zu wenige Verkehrskontrollen

Sicher ist man als Autofahrer froh, wenn man intakte Straßen benützen kann und nicht über einen holprigen Fleckerlteppich, der sich wie eine alte Waschrumpel anfühlt, fahren muss. Instandsetzungsarbeiten nimmt man schließlich - wenn auch etwas indigniert - doch gern in Kauf.

Anders verhält sich die Situation bei den mangelhaften Kontrollen im Straßenverkehr. Speziell bei verkehrspolizeilichen Umleitungen, die nicht mehr besetzt werden können, wirft dies allgemein die Frage der Unterbesetzung des Personalstands in der Polizei auf. Eine ehemalige Innenministerin lässt grüßen.

Vor zwei Jahren wurde durch die zuständige Verkehrsabteilung der Landesregierung in der Goethestraße für die Kreuzung Itzlinger Hauptstraße das Verkehrszeichen "Rechtsabbiege Gebot" angebracht, welches nach Belieben missachtet wird. Von mir und anderen Bewohnern in der Goethestraße wurde noch nie eine Kontrolle zur Einhaltung dieser Verkehrsvorschrift wahrgenommen. Man bekommt unweigerlich den Eindruck, dass sich diese Undurchführbarkeit an Kontrollen jenen der bundesweiten nahtlos anreiht.

Wer mit offenen Augen durch die Gegend fährt, muss nach erfolgter Rückfahrt mit Bedauern feststellen, keine Polizei wahrgenommen zu haben. Der rasend steigende Blutzoll an Verkehrsopfern bestätigt dies zur Genüge.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg