Sonntag: Strache wird mit Vorzugsstimmen ins EU-Parlament gewählt. Was mag wohl in diese Wähler gefahren sein? - Es gilt die Unschuldsvermutung! Montag: die österreichische Regierung wird im Machtpoker der Parlamentarier gestürzt. Was mag wohl in diese Politiker gefahren sein? - Es gilt die Unschuldsvermutung! In diesen beiden Tagen wurde dem Ansehen Österreichs weltweit großer Schaden zugefügt. Als österreichischer Europäer geniere ich mich!





Wolf Leister, 4813 Altmünster