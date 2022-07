Es herrscht Panik

Die zunehmende Flut von "Panikbriefen" an Leserzuschriften treibt mich zu einem eigenen Brief:

Nehmen wir die Briefe an die SN des 16. Juli her: Der eine möchte den mühsam erkämpften Erhalt der Hainburger Au torpedieren,den zweiten packt überhaupt die absolute Panik und er fordert die Unterwerfung des Westens gegenüber Putin.

Zum ersten Brief: Zahlreiche meiner Freunde haben sich für den Auerhalt tatkräftig eingesetzt. Was kommt dann als Nächstes? Der Griff der Verbundgesellschaft auf noch fließende Gewässer im Nationalpark Hohe Tauern? Die Herren des Verbunds lugen bereits auf die Umbalfälle der Isel, des letzten freifließenden Gletscherflusses der Alpen! Ein oder mehrere Kraftwerke in den Ötztaler Alpen? Sollten wir nicht beginnen, die Solarenergie voll auszunützen, bevor wir unser einst schönes Land vollkommen zubetonieren? Wir sind ja wirklich erst am Anfang der Sonnenenergieauswertung. Und ja, auch Staudämme im Gebirge sind aus Beton und können eine Gebirgslandschaft für alle Zukunft zerstören.

Zum zweiten Brief: Herr DI Fally "Sofortige Verhandlungen" (SN v. 16. Juli) - samma wieda auf korrektem FPÖ-Putinkurs? Sofortige Friedensverhandlungen? Die Erfolge von Macron, Erdogan und Co haben ja die Effektivität dieser Forderung gezeigt! Wer aus der Geschichte lernen will, denkt an die Münchner Verhandlungen, die den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs für Hitler freigemacht haben? Oder an die Frage Stalins, des großen Putinvorbilds: "Wer ist der Papst? Wie viele Divisionen hat der?"

Putin reagiert auf diese Forderung überhaupt nicht, und über Forderungen nach Stopp der Waffenlieferungen für die überfallene Ukraine und Ende der Sanktionen gegen Russland freut er sich ganz herzlich, endlich hat er den Westen zum Kleinbeigeben gebracht!

Und die deutschen Grünen sind auch nicht auf den Kopf gefallen! Auch Grüne sehen das Recht der Unterstützung eines überfallenen Staates im Gegensatz zur FPÖ und ihren Sympathisanten. Und auch Grüne erkennen, dass es kurzfristige Zwischenlösungen geben kann.



Dr. Werner Lack, 1140 Wien