Es ist bequem, nur zu schimpfen ...

Für die aufrührerischen, aufmüpfigen, unbequemen und engagierten Klimaaktivisten. Wir sitzen im Wohnzimmer in der Familienrunde und schimpfen. Auf die Regierung und natürlich über die Ausländer, ich nicht. Wir sitzen im Gasthaus und schimpfen über die Politik und was nicht gemacht wird, und natürlich über die Ausländer, ein klares Feindbild, sehr bequem.

Wir sind alle brave Bürger. Wir trennen den Müll, entsorgen ihn vorschriftsmäßig. Wir achten bei unserer Heizung auf den Emissionsausstoß. Wir sparen Strom (klar, weil das unser eigenes Geldsäckel belastet) und wir bleiben in unseren eigenen Wohnzimmern und Gasthäusern. Dort ist es bequem zu schimpfen. Wer von uns hat den Mut, unangenehm aufzufallen, aufzubegehren? Mit Aktionen Aufmerksamkeit zu erregen und den Finger auf Wunden zu legen, trauen sich nur wenige. Darum ein Pro den Klimaklebern, den Aufzeigern, den Engagierten. Eine sich hilflos fühlende Bürgerin.





Gertraud Kammerer, 5321 Koppl