Es ist ein fader Wahlkampf

Der Wahlkampf hier in Salzburg ist unglaublich fad, inhaltslos. Leere Worthülsen auf den Plakaten, die auch eine Wählertäuschung sind: Schlussendlich kann man keine Person wählen, sondern nur eine Partei. Rüberkommen tut es so, als würde man z. B. einen Herrn Dr. Wilfried Haslauer wählen können.

Wer sind die Menschen, die Landtagsabgeordnete werden wollen? Was treibt sie an, welche Themen besetzen sie, was wollen sie für die Menschen tun? Einzig die KPÖ+ besetzt das Thema Wohnen mit ganz klaren Ansagen und es wäre wohl wirklich erfrischend für den trägen Landtag, würde diese Partei dort einziehen. Fast hat man den Eindruck, die übrigen Parteien haben es sich bereits ausgemacht, wer mit wem nach der Wahl zusammenarbeitet. Mein Bauchgefühl sagt mir: Es wird für so manche ein ganz böses Aufwachen geben, wenn das Ergebnis vorliegt! Es wird und es muss auch ein Ruck durch dieses Bundesland gehen, es braucht neue Leute an der Politspitze, neue "Zugpferde". Wir Salzburger/-innen haben uns das verdient, jedenfalls mehr als diese inhaltslosen Parolen und die "Dauerlächler" auf den Plakaten.



Günter Österer, 5020 Salzburg