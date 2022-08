Es ist fünf nach zwölf in der Pflege

Zum Leserbrief von Dr. Monika Reif:

Als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin kenne ich das Problem von zwei Seiten. Auch Pflegepersonal hat Familie! Manchmal frage ich mich jedoch, ob das außer den Kolleginnen noch einer weiß. Es bedarf oft großer Anstrengungen, Kinder und Beruf unter einem Hut zu bringen. Kommt dann noch ein Pflegefall dazu, wird es ganz schnell aussichtslos und zum Verzweifeln. In einem Beruf, der sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag als regelrechte Arbeitszeit fordert, noch Arzt- und Behördentermine oder gar Kinderferiengestaltungen unter zu bringen, ist schon schwierig genug. Dass bei all diesen Anforderungen die eigenen sozialen Kontakte darunter leiden, weil nicht planbar oder kurzfristig eine Kollegin ausfällt, ist nicht schwer zu verstehen. Aber der Grund für die hohe Anzahl der Teilzeit Arbeitenden in diesem Beruf.

Sie (Frau Dr. Reif) haben vollkommen Recht, die Politik interessiert dies nicht. Wenn Pflegekräfte demonstrieren, kümmert es niemanden. Angehörige mit Demenz sind zweifelsohne eine große Herausforderung und es bedarf fachkundiger Betreuung selbiger. Zeit ist ein wichtiger Faktor im Umgang mit diesem Krankheitsbild. Leider finden wir Pflegekräfte bei dieser, so wichtigen, Forderung kein Gehör. Seit 2005 setzen sich Pflegekräfte dafür ein, dem steigenden Bedarf endlich gerecht zu werden. Die eklatante Personalnot ist Marke Eigenbau. Selbst bereits in Pension, arbeite ich in meinem Beruf weiter - erwarte mir jedoch von der Politik endlich Verbesserungen, die beim Personal ankommen.

Es wird Zeit, dass alle Pflege-Fachkräfte genau so gut leben können wie Fachkräfte in der Metallbranche. Boni und einmalige Zuwendungen sind für mich und meinen Berufsstand eine Beleidigung.

Um jenen Krankheitsbildern, welche in nächster Zeit auf Seniorenwohnhäuser vermehrt zukommen werden, Genüge zu tun, bedarf es schneller und mutiger Veränderungen, es ist keine Zeit mehr für halbherzige Lösungen. Maßnahmen müssen sozial treffsicher sein und jetzt greifen, ansonsten werden noch mehr diesem Beruf den Rücken kehren. Auch sollte es keine Rolle spielen, ob die Betreuung unserer Senioren zu Hause oder in einer Einrichtung erfolgt. Ich für meine Person wünsche mir eine Berufsvertretung für die Pflege, welche ausschließlich aus Pflegekräften mit mehrjähriger Berufserfahrung besteht. Damit gewährleistet ist, dass sie wissen, worum es wirklich geht. Es ist bereits fünf nach zwölf!



Ingrid Winkler, 5412 Puch