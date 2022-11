Es ist kein neues Handeln in Sicht

In einem "Salzburg Heute"-Beitrag im Februar 2022 schlug Dr. Astrid Rössler im Zusammenhang mit dem Thema "Transparenz im Grundverkehr" vor, dass es öffentliche Daten braucht, wo Boden aus der Landwirtschaft herausgelöst wird. Dies im Sinne des Erhalts der Landwirtschaft und im Sinne des geringeren Bodenverbrauchs.

In der Gemeinde Mauterndorf wurde einem Tourismus-Unternehmer der Kauf von Grünland ermöglicht, was rein rechtlich eigentlich nur Landwirten erlaubt sein soll (?). Hat die Politik aus den fragwürdigen Machenschaften im Pinzgau nichts gelernt? Ist die sogenannte Verschärfung des Grundverkehrsgesetzes zahnlos geblieben? Handelt es sich dabei eher um reine Kosmetik, um Kritiker ruhigzustellen? Wie es scheint, wird weitergemacht wie eh und je.

Für mich stellt sich in Bezug auf Mauterndorf die erste und entscheidende Frage: Wie kann so ein Verkauf noch möglich sein? Wo bleiben die Instanzen, die solche Rechtsgeschäfte überprüfen, im Falle abwinken bzw. Investoren-Begehrlichkeiten im Vorhinein aushebeln?

Laut Medienberichten kommt eine Rückabwicklung nicht infrage, da es nicht um die Landwirte-Eigenschaft an sich geht (worum dann?), sondern das Grundstück in land- und forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung bleibt. Aha?! Wie geht das mit der möglichen Errichtung eines Chalet-Dorfs konform? Grasen dann weiterhin die Rindviecher zwischen den Chalets und werfen ihren Dung auf den verbleibenden, natürlich extra dafür ausgewiesenen Grünstreifen ab? Wird dort Heu und Holz gemacht und Mist ausgebracht? Oder wie kann ich mir das als einfache, geradlinig denkende Bürgerin vorstellen?

Diese drängende und ausschlaggebende Frage muss zwingend beantwortet werden, bevor man über Sinn und Unsinn des von Herrn Schitter geplanten Vorhabens überhaupt weiterdiskutiert.



Erika Hirscher, 5020 Salzburg