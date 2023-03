Es ist Landtagswahl in Salzburg

Die Vorwahlzeit für den Salzburger Landtag ist einigermaßen turbulent und durch Vorgänge außerhalb Salzburgs überlagert. Die SPÖ sucht Richtung und Spitze, die ÖVP kämpft durch die Schwarz-Blaue Packelei in Niederösterreich um ihre Glaubwürdigkeit. Das färbt alles auch auf die Salzburger SPÖ und ÖVP ab. Dabei gibt es in Salzburg genug Baustellen auf denen tatkräftiges Arbeiten dringend erforderlich wäre. Der Pflegenotstand muss gemindert und nachhaltige Maßnahmen getroffen werden. Die Kinderbetreuung familienfreundlich ausgebaut werden. Die Wohnbauförderung so zielgesetzt eingesetzt werden, dass es zu einer wirklichen Entlastung kommt. Bevor Steuermilliarden in eine S-Link geschaufelt werden, sollte vorerst der öffentliche Verkehr verdichtet werden. Die Teuerung wird immer mehr zur Existenzgefährdung, auch hier muss von Landesseite geholfen werden. Als Wähler frage ich mich welche Partei, welche Regierung bringt das Beste für uns Salzburger? Schafft es ÖVP LH Wilfried Haslauer, trotz vorausgesagten Verlusten wieder mit einer Dirndlkoalition? Die Prognosen dafür stehen schlecht. Hier dürfen die Freiheitlichen hoffen. Die SPÖ aus ihrem Tief zu holen, scheint für David Egger und sein Team nach der rammelvollen Auftaktshow in der Szene, sicher. Wenn auch keine Festlegung auf eine Koalition getroffen wird, ohne Partner wird es nicht gehen. Als Jahrgang 1933 kommt einem dabei das "Salzburger Klima" in Erinnerung.

Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg