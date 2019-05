Am 19. 5. 19 fand sich in der "WELT" ein beachtenswerter Beitrag zur Beurteilung der derzeitigen politischen Situation unter dem Titel "Respekt für dieses Experiment. Aber gut, dass es vorbei ist." "Es war der Versuch, die Rechtspopulisten, die in Österreich zur stärksten Partei zu werden drohten, als politische Kraft zu domestizieren. Das Experiment ist vorbei."

Es ist nicht auszudenken, was jetzt passiert wäre, wenn bei der Bundespräsidentenwahl Norbert Hofer als neuer Bundespräsident hervorgegangen wäre. Es ist nicht auszudenken, was jetzt passiert wäre, wenn damals eine Rot-Schwarze Regierung an die Macht gekommen wäre. Nach zwei Jahren, also jetzt, hätten Neuwahlen ausgerufen werden müssen. Die FPÖ wäre vermutlich stärkste Partei geworden und ein Norbert Hofer hätte entweder Strache oder Kickl mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Österreich wäre voll in die Hand der FPÖ gefallen. Dass es so nicht gekommen ist, verdanken wir dem Experiment Kurz, auch wenn er vielleicht jetzt unter Verwendung demokratischer Mittel (Misstrauensantrag) als Opfer der Rache für sein derzeitiges Verhalten gehen muss. Auch nach einem eventuellen Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler werden, so hoffe ich, die demokratischen Kräfte stärker sein als Verleumdung und Schlechtmacherei.





Edmund Wagenhofer, Alterzabt und Präses der Slawischen Benediktinerkongregation, 2341 Limbus, Slowenien