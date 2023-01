Es ist nicht wichtig, ob ein Kind schwarz angemalt ist

Es stößt mir sauer auf, dass sich so viele Leute in Leserbriefen beschweren, weil diesmal kein "Schwarzer" dabei war bei den Sternsingern. Einerseits wird sich echauffiert und es als "kulturelle Aneignung" bezeichnet, wenn eine weiße Frau mit Rastalocken auftreten will, wird Winnetou verteufelt usw. und dann sollen wir ein Kind bemalen, wenn wir sternsingen gehen. Wozu?

Wir Begleitpersonen fahren hier auf dem Land mit unseren privaten Pkw die Kinder von Dorf zu Dorf, innerhalb der Dörfer gehen wir zu Fuß. Ich möchte nicht mein Auto mit schwarzen Spuren "verschönern" lassen, wo Kinder sind, ist das nun mal so. Auch waschen wir die Kostüme selbst. Wie bringen wir die schwarze Farbe wieder aus den Kleidern raus?

Wir werden von Müttern zum Mittagessen eingeladen, wo wir die Kostüme aus- und wieder anziehen. Sollen wir uns dort abschminken und wieder schminken? Das würde ich den Damen, die so nett sind und uns versorgen, sicher nicht zumuten wollen.

Ich bin der Meinung, es ist nur wichtig, die Kinder zum Sternsingen zu gewinnen, von Haus zu Haus zu gehen, zu singen, die frohe Botschaft zu überbringen, für die Ärmeren dieser Welt zu sammeln - das alles ist wichtig.

Aber es ist sicher nicht wichtig für all das, ob ein weißes Kind schwarz angemalt wird - das würde ich als oberflächliche Aktion sehen. Etwas anderes ist es, wenn von Natur aus farbige Kinder dabei sind. Das würde mir sehr gut gefallen.

Ich will hier keine Schwarz-weiß-Diskussion auslösen, die Farbbezeichnungen habe ich absichtlich so geschrieben, weil ein Mohr nun mal schwarz ist. Es geht mir um die Oberflächlichkeit solcher Diskussionen und um die Hartherzigkeit derer, die sagen "ich spende nichts, wenn kein Mohr dabei ist". Ich bin sicher, die waren noch nie dabei beim Sternsingen. Weder früher als Kinder noch jetzt im Erwachsenenleben als Begleitung.

Im Übrigen dürfte diese "Problematik" auf dem Land ohnehin keine sein. Von 3200 Einwohnern haben uns ca. fünf gefragt, warum wir keine/n angemalt haben, und sie haben trotzdem etwas gegeben, war also eine rein rethorische Frage, sozusagen Smalltalk.







Christiana Maderegger, begeisterte Begleitperson der Sternsinger-Aktion, 5221 Lochen am See