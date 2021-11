Es ist noch nicht zu spät!

Die Wintersaison dauert aufgrund der späten Osterferien länger. Nachdem sich zumindest 95% der Epidemiologien einig sind, dass die Durchimpfung die einzige Chance ist, die Pandemie zu beenden, muss die Politik den Druck auf die Ungeimpften erhöhen und auch schleunigst für alle bereits zwei Mal Geimpften die dritte Impfung bereitstellen.

Was ich außerdem als "geimpfter Bürger" erwarte, ist, dass die täglichen Horrorinfektionszahlen auch transparent kommuniziert werden! Ich möchte wissen, wie viele von den täglich neu Dazukommenden sind nicht geimpft und gefährden mit ihrer Ansteckung nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch nachhaltig unsere Wirtschaft! Ich glaube, alle Steuerzahler haben ein Recht zu erfahren, wer von den neu Infizierten trotz zweimaliger Impfung auch infiziert wurde. Ich gehe nach all den Diskussionen, die ich in den letzten Monaten und Wochen aufmerksam verfolgt habe, davon aus, dass die Krankheitsverläufe bei Geimpften und nicht mit Vorerkrankungen belasteten Patienten harmloser verlaufen. Ich möchte nicht den Vergleich mit der Grippe strapazieren, aber auch bei grippalen Infekten gab es schwerere oder harmlosere Verläufe. Ein Schnupfen oder Husten ist noch keine Grippe! Positiv Getestete mit kaum merklichen Symptomen sind noch kein Grund für Panikmache.

Wir müssen als Wintertourismusland alles unternehmen, damit unsere skibegeisterten Stammgäste einen sicheren Winterurlaub bei uns verbringen können. Daher ist die 2-G-Regel und die strikte Einhaltung und Kontrolle in allen Bereichen ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Muss! Maßnahmen, die nicht kontrolliert werden können, werden leider schamlos ausgenützt. Wie schon einmal an anderer Stelle zitiert wurde, gibt's gegen Dummheit noch keine Impfung, aber gegen Corona schon . . .



Franz Schenner, 5730 Mittersill