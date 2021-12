Es ist nur mehr traurig

Was ist eigentlich los mit uns? Dass an Corona viele sterben und damit viel Leid bei den betroffenen Familien entsteht, ist doch nicht zu leugnen, oder?

Wie es denen geht, die täglich damit arbeiten müssen, fragen sich manche nicht.

Dann auch noch Demonstrationen, natürlich großteils ohne Masken. Warum kann man dass nicht verbieten? Verstehen wir unter Demokratie und Freiheit, andere zu gefährden? Wir sollten doch alle gemeinsam versuchen, dass sich die Situation bessert. So werden wir nie zu der viel herbeigesehnten Normalität kommen.

Also alle ein bisschen nachdenken und sich nicht für mehr als fragwürdige Gruppierungen einspannen lassen.





Elisabeth Schnöll, 5082 Fürstenbrunn