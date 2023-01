Es ist Zeit, die Post zu verstaatlichen

Im SN-Lokalteil vom 30. 12. 2022 gab Post-Sprecher Markus Leitgeb zu, dass ein Brief nach Bolivien statt wie 1,90 Euro zu Boliviens Nachbarländern ganze 51,48 Euro kostet! Und das mit der skurrilen Begründung, dass die Post dorthin nur ein Paketlieferabkommen habe.

Weit haben wir es gebracht mit der Privatisierung der Post: Den Verantwortlichen ist es offensichtlich völlig egal, ob sie die Beförderung von Briefen weltweit so gut wie in den letzten 100 Jahren und länger durchführen können, Hauptsache, die Boni des Vorstands passen. Der Vorstand wird wohl auch bald fragen: "Wos woa mei Leistung?" Es ist wohl an der Zeit, unsere Post wieder zu verstaatlichen, bevor der Führungsetage noch anderer Blödsinn einfällt. Haben die SN schon den politisch verantwortlichen Minister zur Stellungnahme gebeten?



Josef Kronreif, 5081 Anif-Niederalm