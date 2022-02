Es ist Zeit, wieder selbstverantwortlich zu handeln

Ich bin etwas ratlos. Wer sieht die Kinder? Diese Bevölkerungsgruppe hat keine Lobby und steht völlig allein da. Sie müssen engmaschig getestet werden, haben Gefühle der Trauer und Scham, wenn sie positiv getestet werden. Sie sind völlig abhängig von uns Erwachsenen in dieser Welt und wir treten ihre Kinderrechte mit Füßen, indem wir sie auch noch zwingen, stundenlang Masken zu tragen. Ich habe in der Klasse meiner Tochter eine Umfrage gemacht, ob es für alle Elternteile in Ordnung wäre, dass die Kinder ohne Maske im Unterricht sitzen. Es war für 100% der Eltern in Ordnung! Ich wollte den Lehrer bitten, dies zu berücksichtigen und die Kinder die Maske großteils abnehmen zu lassen, aber leider ist er weisungsgebunden.

Leider verstecken sich immer mehr Verantwortliche hinter Verordnungen, dabei ist es höchste Zeit, wieder selbstverantwortlich zu handeln. Mit der Maske versteht man schlecht, sie bereitet Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Konzentrationsschwierigkeiten. Alles kein Vorteil fürs Lernen. Wir müssen Omikron als ungefährliche Variante nutzen und diesen Wahnsinn sofort beenden!

Anne-Marie Neßmann, 5310 Mondsee