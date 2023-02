Es ist zu wenig Frequenz zu befürchten

Die Leserbriefe zur U-Bahn - auch S-Link genannt - werden immer häufiger und die Pro- und Kontra-Meinungen prallen vehement aufeinander, wobei das Kontra naturgemäß überwiegt, denn letztendlich geht es ja um die Natur. Die Befürworter sagen, dass in die Kleinstadt Salzburg unbedingt eine U-Bahn hergehört, weil es ja auch in Wien eine gibt und außerdem ein Riesengeschäft für die Stadt wäre, aber zuerst kostet sie halt einmal schlappe 3 Milliarden Euro.

Eine Dame wiederum meint, dass die U-Bahn-Schächte im Falle eines Falles (wahrscheinlich von Bomben) Schutz für die Bevölkerung bieten würden, ohne zu bedenken, dass in den Stadtbergen genügend Kavernen für so einen Notfall zur Verfügung stehen, die auch schon im 2. Weltkrieg dafür gedient haben.

Es sind auf beiden Seiten schauerliche Argumente zu lesen und meines, der ich

ein als Kleingeist beschimpfter Gegner bin, ist, dass sich dieses Vorhaben nicht rechnet, weil zu wenig Frequenz zu befürchten ist. Die Pendler, die ja immer als potentielle Nutzer genannt werden, haben bereits jetzt schon die Möglichkeit, die verschiedenen Fahrangebote, wie Busse, Lokalbahn, jetzt neuerdings auch die verbilligte Westbahn etc. zu benutzen, und trotzdem sind jeden Tag Staus vom Flachgau herein, weil der Mensch nicht auf das Auto verzichten kann oder will.

Meine Hoffnung ist, dass die Bauern im Süden von Salzburg keine Gründe für dieses überflüssige und viel zu teure Bauvorhaben hergeben, denn dann ist die Sache ohnehin im politisch-unmachbaren Nirwana gelandet.





Josef Blank, 5061 Elsbethen