Es kann nur heißen: Impfpflicht - ja bitte

In Salzburg wird ein Triage-Team zusammengestellt. Junge Ärzte/-innen und Pfleger/-innen werden geschult, wie sie mit der zukünftigen psychischen Belastung eines auf sie zukommenden Priorisierungsprozesses erträglicher umgehen können. Im Gegensatz dazu werden in Oberösterreich Pferdeentwurmungsmittel leergekauft. Das erinnert an Sager des damaligen US-Präsidenten, Stichwort Desinfektionsmittel. Die Situation ist verstörend. Schaut man sich die ZiB 2 vom 16. 11. an, wird einem schlecht, wenn darüber diskutiert wird, ob eine geimpfte Person nach einem Autounfall einer ungeimpften Person im Überlebungskampf vorgezogen und am Gang zum Sterben stehen gelassen werden soll.

Ein Durchgreifen der Politik ist überfällig. Ich habe das Gefühl, dass politisch Verantwortliche so wie jede/-r Bürger/-in jeden Abend vor den Nachrichten sitzen und der Anzahl an Covid-Toten beim Wachsen zusehen. Währenddessen kontert der Salzburger Landeshauptmann auf die Forderung eines Lockdowns für alle Personen, mit dem Argument, dass die Impfbereitschaft gerade so signifikant ansteige und man diese "Impflust" nicht kaputt machen wolle, indem man den Personen den Ansporn fürs Impfen nimmt.

Zum einen, allein aus argumentativ formaler Hinsicht, geht diese These als Gegenargument auf die Forderung nach einem Lockdown, um das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu schützen, vollkommen vorbei. Immunisierungen, welche durch einen jetzigen Impfstich in Gang gesetzt werden, wirken sich erst in zwei Monaten aus. Bis dahin werden sich bei der jetzigen Lage wohl die Sager einiger Virologen von 3G (geimpft, genesen oder gestorben) wirklich bewahrheiten.

Zum anderen, sollte sich für ungeimpfte Menschen der Ansporn zur Impfung nicht aus dem Verfolgen der Nachrichten der letzten Tage ergeben, ist eine Impfpflicht unabdingbar. Laut dem Salzburger Landeshauptmann würden sich die Menschen offensichtlich durch die Möglichkeit ihres Feierabendbiers zur Impfung mehr motivieren lassen als durch den Kollaps der Intensivstationen und das Gesundheitssystem. Da er bei dieser Einschätzung erschreckenderweise wohl recht hat kann es nur heißen: Impfpflicht - ja bitte.



Florian Laher, geb. Salzburger, 1090 Wien