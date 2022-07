Es könnte mehr Trinkbrunnen geben

Frau Kainberger ist zu danken, dass sie auf den Schandfleck der Trinkstelle an der Hauswand des Wallistrakts in so pointierter Weise aufmerksam macht. Es ist natürlich verständlich, wenn ein Sponsor der Festspiele auch mit seiner Ware Werbung macht. Es gäbe in Salzburg aber bei dem guten Wasser dezentere Möglichkeiten, die Dürstenden öffentlich zu laben. Einige Trinkbrunnen gibt es ja vereinzelt zum Beispiel auf dem Mönchsberg. Aber es könnten verteilt in der Stadt mehr sein.

Italienische Städte, die sich schon länger mit der Sommerhitze auseinandersetzen müssen, haben viele nachahmenswerte Vorbilder.



Robert Faust, 5020 Salzburg