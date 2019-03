Es kommt nur darauf an, was jede einzelne Person für den Klimaschutz leistet.

Demonstieren ist gut, für den Klimaschutz lernen ist besser. So sehr ich die Greta Thunberg schätze, ihrer Botschaft: "Warum in die Schule gehen, wenn wir eh nicht wissen, ob es eine Zukunft für uns gibt.", und deshalb zu streiken, kann ich nicht zustimmen. In diesem Satz ist zu viel Resignation. Denn um die Klimaerwärmung auf ein erträgliches Maß zu beschränken, wird in Zukunft enorm viel, und auch bisher unbekanntes Wissen und auch viel Durchsetzungsvermögen nötig sein. Dazu nur drei Beispiele: Wie können die fossilen Brennstoffe durch wenige schädliche ersetzt werden, ohne dadurch die Lebensmittelversorgung zu beeinträchtigen, der CO2 Ausstoß von allen Kraftmaschinen beseitigt und die Milliarden Tonnen von Plastik rückverwandelt werden, ohne das Klima aufs Neue zu belasten. Das sind Herausforderungen, die nicht mit Schulstreiks zu bewältigen sind. Der bisherige Tenor, um große, die Gesellschaft und Zukunft betreffende Probleme zu lösen, ist folgender: "Die Anderen sollen es tun." Die Schüler und Studenten erwarten es nun von den Erwachsenen, die Erwachsenen sagen, die Jungen sollen es tun, es geht ja um ihre Zukunft. Und ganz allgemein wird die Lösung der Probleme von der Politik erwartet. Die Politiker werden aber keine Gesetze beschließen, wenn sie deshalb befürchten müssen, bei der nächsten Wahl abgewählt zu werden. Sie müssen sich den Forderungen der Wirtschaft fügen, und dürfen auf keinen Fall das Autofahren besteuern oder einschränken. Nicht zufällig folgen die Grünen aus dem Parlament, und nicht zufällig haben wir diese Bundesregierung und in Salzburg einen Bürgermeister, der von einer Neutorsperre nichts wissen will. Für allzu viele so genannte mündige Bürger hat der Klimaschutz keine Relevanz. Letzten Endes kommt es aber darauf, und nur darauf an, was jede einzelne Person für den Klimaschutz leistet. Es gibt auch ein gutes Leben ohne massive Klimaschädigung. Vorbilder und Beispiele dazu gibt es viele.

Leonhard Prommegger, 5020 Salzburg