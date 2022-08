Es kommt tagelang keine Post

Ich habe eine TV-Programmzeitschrift abonniert, die wöchentlich von der Post zugestellt werden soll. Bereits zum siebenten Mal in diesem Jahr habe ich die - von mir selbstverständlich zu bezahlende - Zeitschrift gar nicht oder nur um Tage verspätet erhalten. Auf unzählige Urgenzen meinerseits wird mit salbungsvollen Worten geantwortet, geändert hat sich jedoch nichts, nach wie vor erhalten wir tagelang keine Post. Es wäre hoch an der Zeit, die obszöne Millionen-Gage für den Generaldirektor und die Ausschüttung an die Aktionäre zu überdenken. Und statt dessen Zusteller ordentlich zu behandeln und zu bezahlen!



Harald Indinger, 5301 Eugendorf