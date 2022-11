Es lebe der Sport

Man kann zur Kritik an Fußball, FIFA, Katar stehen wie man will. Richtig, Herr Infantino: "Jetzt ist es zu spät". Und wenn Herr Platter heute glaubt, dass "… die Vergabe ein Fehler war…", dann vergisst er wohl die damals höchst willkommenen Vorteile und Zuwendungen. Wer heute behauptet, bei der Vergabe an Katar nichts von den negativen Begleitumständen geahnt zu haben, der glaubt auch ans Christkind.



Die Kritik ist unfair, denn Katar bietet dem Weltfußball eine unvergleichliche Bühne. Und letztlich schlichtweg verlogen, wenn gleichzeitig über die Vergabe olympischer Winterspiele an Saudi Arabien nachgedacht wird. Die Saudis sind bereit circa 500 Milliarden Dollar (circa das Dreifache der Katarer) im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand zu setzen. Sicher ist eines, diese Spiele würden einen noch nie dagewesenen, unvorstellbaren Unterhaltungswert bieten. Man könnte nach dem Eisschnelllauf einer öffentlichen Auspeitschung beiwohnen und am nächsten Tag von der öffentlichen Steinigung zweier Ehebrecherinnen direkt zum Herren-Spezialslalom eilen. Erstmalig sind vollverschleierte Eiskunstläuferinnen zu bestaunen - nur die Juroren werden bei wehender Burka Probleme mit den Haltungsnoten haben.

Die alten Griechen haben die Spiele zu Kriegszeiten ausgesetzt. Heute? Erdogan bombardiert Syrien und den Irak, Mohammed bin Salman seit Jahren Jordanien und Putin die Ukraine. Der feine Unterschied: Erdogan und MbS sind brav, die inklusive höchst willkommener Waffenlieferungen hofiert werden, der böse Putin ist zu verurteilen. In welcher Welt leben wir?

Ich hoffe inständig, dass der olympische Gedanke - dabei sein ist alles - für uns nicht greift.



Dipl. Ing. Peter Weissengruber, 5161 Elixhausen