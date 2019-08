Es macht keinen Unterschied, ob ein Schaf von einem Wolf gerissen wird?

Grüß Gott Frau Plöchl,

skurril finde ich jetzt vor allem Ihren Beitrag (LB vom 12. 8.), in dem Sie sich meines Erachtens als Tierhasserin und Heuchlerin outen. Nicht nur, dass es Ihnen egal ist, ob Tiere gerissen oder möglichst kurz und schmerzlos geschlachtet oder geschossen werden. Sie behaupten auch noch, dass kein Tier für Sie getötet wird, obwohl Sie dafür eintreten, dass Wölfe in der zivilisierten Welt leben dürfen. Sie treten also dafür ein, dass Wölfe Schafe reißen dürfen. Dafür, dass Schafe also wegen Menschen wie Ihnen getötet werden. Auch denke ich nicht, dass sämtliche Schafe zum Schlachten gehalten werden. Schafe dienen doch wohl vor allem der Landschaftspflege und als Woll- und Milchlieferanten. Und eher sekundär als Fleischlieferanten. Dass Sie eine Statistik ins Feld ziehen, womit Sie das Reißen der Wölfe verharmlosen bzw. rechtfertigen wollen, weil Schafe auch aufgrund anderer Umstände umkommen, zeugt ebenso von Lieblosigkeit. Ein Übel wird nicht besser, wenn man ein anderes Übel entgegenhält. Warum auch immer Sie also kein Fleisch essen, es dürfte jedenfalls nicht der Liebe zu den Tieren entspringen. Was klappt übrigens in welchen, mit Österreich vergleichbaren Ländern? Und ist das im Entferntesten verhältnismäßig?





Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt