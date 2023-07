Es muss andere Möglichkeiten für das Verkehrsproblem geben

Thank you, Micheal Darmanin, for your English Column (10 june 2023) and your excellent illustration of Salzburg's traffic problem.

Das Mega-Projekt S-Link scheint wahrhaftig verführerisch, um einen Beitrag für die Lösung des Salzburger Verkehrsproblems in der Zukunft zu leisten. Aber ist es wirklich so "slinky"? Man ziehe doch die Belastung von bis zu mehreren Milliarden Euro für Salzburgs und Österreichs zukünftige Steuerzahler in Betracht, nur um den hiesigen Straßenverkehr um ein paar Prozent zu verringern (denn mehr dürfte die Nord-Süd-Achse am Gesamtverkehr wohl nicht ausmachen)?

Ein Projekt von der finanziellen Größenordnung des S-Link könnte gewiss für eine Stadt wie Wien oder Paris oder London sinnvoll sein, aber für unser kleines, wenn auch sehr wohlhabendes Salzburg? Und dann noch ein Projekt mit einem so zweifelhaften volkswirtschaftlichen Nutzen wie der S-Link?

Ich hoffe sehr, dass unsere neue Regierung zu dem Schluss kommen wird, dass es andere, wirtschaftlich attraktivere Möglichkeiten geben muss, das Verkehrsproblem anzugehen. Und dass es hier außerdem andere finanzielle Bedürfnisse zu befriedigen gibt, denen der Vorrang gebührt.

Harald Burmeister, 5020 Salzburg