Es muss etwas gegen den Personalmangel in Kindergärten getan werden

Nun ist auch uns das passiert, wovor sich viele fürchteten: "Eine Schließung ist nicht ausgeschlossen." Diesen Montag mussten wir die Schließung einer unserer Kleinkindgruppen in Betracht ziehen - nicht weil der Bedarf nicht vorhanden wäre - nein, uns fehlt schlichtweg das Personal.

Innerlich kocht in mir die Wut, während mir selbst Tränen in die Augen steigen. Ich bin wütend darüber, dass es soweit kommen musste. Ich bin wütend. Wütend, wie leichtfertig die Regierung mit dieser Not umgeht. Ich bin wütend darüber, dass ich und mein Berufsstand dessen ausgesetzt sind. Ich bin wütend darüber, wie machtlos ich mich in dieser Situation fühle. Ich bin wütend darüber, dass es Ihnen - den Entscheidungsträgern - so egal scheint.

Auch Sie, liebe Regierung, sind Väter und Mütter. Was würden Sie tun, wenn Sie beinahe über Nacht erfahren, dass Ihr Kind nicht mehr betreut werden kann?

Wie würden Sie Ihrer Arbeit nachgehen können? Wie würden Sie Ihre Lebensmittel einkaufen, wenn die Kasse unbesetzt bleibt, weil der Betreuungsplatz des Kindes der Mitarbeiterin gekündigt wurde? Zu wem würden Sie gehen, wenn Ihr Auto nicht mehr fährt, wenn die Mechanikerin zu Hause bleiben muss, da die Pädagogin in der Kleinkindgruppe fehlt? Von wem lassen Sie sich behandeln, wenn die Ärztin nicht zu ihrem Dienst antreten kann, da der Kindergarten schließen musste?

Was würden Sie tun?

Ich habe mich bewusst dafür entschieden, Frauen, Mütter, in dieser Aufzählung zu verwenden, denn diese wird es treffen. Frauen können ihren Berufen nicht mehr nachgehen. Frauen müssen sich zwangsläufig abhängig machen.

Und während ich in die Augen einer verzweifelten Mutter blicke, bin ich mir über die Ursachen dieser Situation bewusst. Ich weiß, dass das geringschätzige Gehalt nicht der ausschlaggebende Grund ist. Ich weiß, dass es unmöglich ist, 25 Kinder - wortwörtlich - gleichzeitig im Auge zu behalten. Ich weiß, dass es nicht machbar ist, einem Bildungsauftrag nachzukommen, wenn ich allein in einer Gruppe mit 25 Kindern bin. Ich weiß, dass die Lärmbelastung jeden Politiker binnen 15 Minuten zu anstrengend wäre. Ich weiß, dass ich Eltern nur dann in ihren Wünschen und Befürchtungen begleiten kann, wenn keine acht Kleinkinder an meinen Beinen hängen. Ich weiß, dass Integration nicht klappen kann, wenn kein ausgebildetes Personal vorhanden ist.

Ich weiß es, genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen! Die Frage ist aber, wissen Sie es?

Ich weiß, dass dies ein wunderbarer Beruf ist. Ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit die Zukunft mitgestalten kann. Ich weiß, dass ich Kinder dabei begleite, ihre Entwicklungsschritte zu machen. Ich weiß, dass ich tagtäglich Bildungsarbeit leiste. Bald wird dies aber nicht mehr ausreichen, um in diesem Beruf alt zu werden. Es wird nicht mehr ausreichen. Denn mit dauerhaftem Personalmangel, steigenden Anforderungen und schlechten Rahmenbedingungen werden weitere Pädagoginnen und Pädagogen ausbrennen.

Es muss jetzt etwas getan werden!

Diese Zeilen richten sich an die Regierung, an die Politik, die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Diejenigen, welche nicht in die Augen verzweifelter Eltern blicken müssen. Ihr seid es jedoch, welche in der Lage sind, daran etwas zu ändern.

Ihr seid an der Reihe, macht etwas!



Veronika Oberauer, 5020 Salzburg