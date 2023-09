Es muss sich endlich etwas tun bei der Post

Ich kann Herrn Wagner nur voll zustimmen (Leserbrief "Miserabler Service der Post". Auch wir, die an der Fischach wohnen, müssen froh sein, wenn einmal pro Woche Post zugestellt wird. Und wenn, dann wird Post abgelegt für ehemalige Bewohner. Können die Postboten denn nicht lesen, was auf den Postkästen steht? Sie müssen ja auch, wenn Post kommt, diese in die richtigen Postkästen werfen - wenn dann der Name mit dem Empfänger nicht übereinstimmt, kann man doch nicht einfach die Post liegen lassen. Es wird immer schlimmer!

Ich kämpfe mittlerweile wieder seit Wochen, dass ich ein Abo eines Fernsehmagazins pünktlich wöchentlich am Mittwoch bekomme. In dem letzten halben Jahr ist das vielleicht fünf Mal, wenn es hochkommt, passiert. Wenn ich es dann überhaupt bekomme, nur auf Grund von Nachsendungen oder überhaupt eine Woche später. Mein Abo-Lieferant ist wirklich sehr kulant und zum Teil bekomme ich Gutschriften.

Wenn ich die Möglichkeit habe, lasse ich mir Rechnungen usw. nur mehr per Mail schicken. Aber das geht nicht immer. Auch wie Herr Wagner schreibt, kommen Aktionen zu spät an, die dann abgelaufen sind. Werbung, Papier und Aufwand - alles Verschwendung, wenn man nichts mehr damit anfangen kann. Private Firmen wären schon lange pleite gegangen, wenn sie mit ihren Kunden so umgehen würden, wie es die Post macht.

Gott sei Dank funktioniert bei uns zumindest die Paketzustellung per Post, da bei uns ein sehr netter, freundlicher und zuverlässiger Herr die Pakete ausliefert. Leider weiß ich seinen Namen nicht, aber er ist super. Ein Lichtblick im grauen Postzustellungsalltag.

Wenn es ein Ranking der Unternehmen für Postzustellung geben würde, wäre die Post an letzter Stelle. Denn das Einzige, was man am Telefon zu hören bekommt, wenn man überhaupt durchkommt, ist - wie in Coronazeiten - "wegen Urlaub und Krankheit ist es kurzfristig zu Engpässen gekommen. Wir sind daran, es wieder zu ändern". Bisher hat sich nicht viel geändert oder nichts, abgesehen von vielleicht einmal ein oder zwei Wochen, wo ein junger und freundlicher Postbote bei uns unterwegs war. Aber wahrscheinlich hat auch er das Handtuch geworfen. Es muss sich endlich was tun bei der Post, so kann es nicht mehr weitergehen. Also strengen Sie sich an und lassen Sie sich endlich etwas Sinnvolles einfallen - es ist an der Zeit!

Gertrude Sützl, 5201 Seekirchen