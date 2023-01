Es muss um die Eltern und die Kinder gehen!

In der Ausgabe der SN vom 7. Jänner wird auf Seite 2 vom Sozialpartnergipfel zur Kinderbetreuung am 10. Jänner berichtet. Die Vizepräsidentinnen der Wirtschaftskammer und des ÖGB sind sich in dem Interview darin einig, dass es Frauen besser ermöglicht werden soll, erwerbstätig zu sein. Die wichtigste Aufgabe dafür sehen sie im Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten für die Ein- bis Dreijährigen. Ihr Ziel: Ein Drittel dieser Altersgruppe soll in Betreuung. Die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen soll den Arbeitszeiten angepasst werden und vor allem soll es einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag geben. Dafür "sitzen sie im selben Boot". Gut so! Mit einem großen Aber.

Ich bin selbst Mutter, begreife mich als Feministin und war immer berufstätig. Zudem bin ich Kindergartenpädagogin, Psychologin und Psychoanalytikerin. Mein Mann und ich haben vor Jahrzehnten gemeinsam mit anderen Eltern selbstverwaltete Kindergruppen für die Zeit vor dem Kindergarten mitbegründet, um studieren oder arbeiten zu können. Kinderbetreuung muss ganz sicher nicht nur in der Familie stattfinden. Qualitativ gut geführte Kindergruppen bereichern das Leben von Kleinkindern und geben den Eltern Spielraum.

Doch der gegenwärtige öffentliche Diskurs über den Ausbau der Kinderbetreuung geht in eine fatale Richtung. Er beschränkt Fragen um die frühe Kinderbetreuung nur noch auf arbeitsmarktpolitische und ökonomische Aspekte. Diese Aspekte bestimmen auch das oben genannte Interview. Um das Wohl der Kinder geht es nicht mehr. Wenn es um sie geht, wird nur noch allgemein von "elementaren Bildungschancen" gesprochen. Das ist für Einjährige zu wenig.

Ich vermisse einen zugewandten, einfühlenden und genauen Blick auf die "elementaren Bedürfnisse" dieser Kinder. Sie sind jetzt schon mehrheitlich in Einrichtungen untergebracht, wo Personalmangel herrscht, wo die Betreuer/-innen häufig wechseln, wo die Gruppengrößen überschritten sind, wo die Eingewöhnung in die Kindergruppe nach einem starren Modell abläuft, wo Wickel-, Essens- und Schlafzeiten sich nach der Uhr richten, und wo für die Einbindung der Eltern kaum Zeit bleibt. Das geht zu Lasten der Kinder.

Unsere Gesellschaft muss die Berufstätigkeit von Eltern ermöglichen, ohne dabei das Wohlergehen von Kleinkindern aus den Augen zu verlieren. Niemals darf das eine gegen das andere gestellt werden. Diese Gefahr besteht.





Mag.a Eva Breidenbach-Fronius, 5026 Salzburg