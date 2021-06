Es reicht mit der Tierquälerei mitten in der Stadt

Vor kurzem wurde bekannt, dass sich die Salzburger Fiaker weigern, die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Hitzefrei-Regelung ab 30 Grad inkl. Temperaturmessung am Residenzplatz, zu befolgen. Sie werden weiterhin fahren, bis es am Stadtrand in Freisaal 35 Grad hat, was bedeutet, dass es in der Altstadt auf die 40 Grad zugeht! Es ist eine absolute Frechheit, dass die Pferde - trotz Gemeinderatsbeschluss - weiterhin in der brütenden Hitze durch die Stadt gequält werden. Und es zeigt deutlich, dass die Fiaker auf das Wohl der Tiere keinerlei Wert legen, denn genügend wissenschaftliche Literatur belegt, wie sehr Pferde in der Stadt und vor allem in der Hitze leiden.

Die Stadt sollte die Verträge 2023 nicht mehr verlängern. Es reicht mit dieser Tierquälerei mitten in unserem schönen Salzburg!

Alexandra Nobis, BA MA, 5026 Salzburg