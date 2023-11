Es gibt noch immer keine Stadionlösung

Die Salzburger Austria bleibt ein Zuschauermagnet - vergangenen Samstag war das Stadion in Maxglan zum zweiten Mal in dieser Regionalliga-Saison restlos ausverkauft. Man stößt an die Kapazitätsgrenze. Das Cupspiel gegen RB Salzburg wurde deshalb bekanntlich nach Grödig verlegt und war mit über 4000 Zusehern ebenfalls innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die prophezeiten Ausschreitungen blieben aus - das Narrativ des Chaoten- und Randaliererclubs scheint nicht mehr zu greifen.

Die Stadtpolitik kümmert dies alles recht wenig. Von einer Stadionlösung fehlt weiterhin jede Spur, was die Austria wohl um den angepeilten Aufstieg bringen wird. Ein Armutszeugnis für die Sportstadt Salzburg.

Matthias Moser, 5020 Salzburg